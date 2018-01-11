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Участок на Сахалине стоимостью более 1 млрд рублей вернули государству

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В собственность государства возвращен земельный участок на Сахалине кадастровой стоимостью 1,2 млрд рублей. Это сделано по требованию военной прокуратуры.

Речь идет об участке площадью 500 га, на территории которого находятся подведомственные военному лесничеству леса. В муниципальную собственность Корсаковского городского округа он был передан в 2012 году.

Как выяснилось в результате проверки, проведенной Главной военной прокуратурой и военной прокуратурой Восточного военного округа, законных оснований для принятия решения о передаче не было, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Теперь участок вновь стал федеральной собственностью.

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