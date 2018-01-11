Минюст Южной Кореи готовит закон о запрете торговли криптовалютой

Министерство юстиции Южной Кореи собирается запретить торговлю криптовалютами на спецбиржах.

Об этом говорится в сообщении главы ведомства Пак Сан Ки, опубликованном в четверг, 11 января.

«Есть большие опасения в отношении виртуальных валют», — цитирует его ТАСС.

При этом в Южной Корее криптовалюты пользуются большим спросом у населения, в них вложились уже более миллиона человек.

3 января главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, которая запрещает операции с биткоином.

По его словам, криптовалюта «запрещена исламом», так как ее сопровождают «мошенничество, обман и невежество». В декабре 2017 года светские власти Египта объявили криптовалюту вне закона.