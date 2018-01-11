Купель изо льда появится на Крещение у главного храма Хабаровска

Необычная купель, сделанная изо льда, впервые будет установлена возле главного храма Хабаровска. Ее оборудуют на площадке около Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Как рассказали ИА AmurMedia в Хабаровской епархии, окунуться в купель сможет любой желающий. Она будет освящена после Божественной литургии, которую проведет митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. В нижнем храме собора оборудуют еще одну купель. Они обе будут закрыты вечером 19 января.

В 2016 году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 млн человек.