Прорыв трубы в британском парламенте вывел из строя сотни туалетов

Прорыв трубы привел к аварийной ситуации в британском парламенте: вышли из строя 200 туалетов, а по помещениям распространился характерный неприятный запах.

Как сообщает The Sun, из-за прорыва снизилось давление в трубах. Больше всего туалетов не работают на верхних этажах парламента Великобритании, где работают высокопоставленные сотрудники, отмечает «Газета.ру».

РЕН ТВ добавляет, что парламентарии призвали провести срочный ремонт.

Ранее стало известно, что британское правительство внесло в парламент законопроект, который гарантирует соблюдение прав животных в стране после Brexit.