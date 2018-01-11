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Международный аэропорт Астаны закрыт из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Плохие погодные условия стали причиной закрытия международного аэропорта столицы Казахстана. Пресс-служба комитета гражданской авиации на своей странице в Facebook отмечает, что авиаузел закрыт предварительно до 13:00 по местному времени.

«Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13:00 (10:00 мск) по времени Астаны», — сообщил комитет. Пассажирам и встречающим рекомендовано уточнять данные по рейсам в авиакомпаниях.

В столице Казахстана сейчас метет метель, сопровождаемая сильным ветром.

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