Небольшой снег и легкий мороз ожидают москвичей в четверг

Легкий морозец, небольшой снег и облачная погода ожидают жителей и гостей Москвы в четверг, 11 января. Гидрометцентр предупреждает, что на дорогах возможна гололедица, а столбики термометров покажут минус 3 градуса.

Днем 11 января температура воздуха будет колебаться от минус 1 до минус 3 градусов,обещают синоптики, а ночью будет немного прохладней — от минус 3 до минус 5. Подобные температуры выше средней для января на шесть градусов, отмечает ТАСС.

Атмосферное давление днем в четверг будет около 754 мм рт. ст.

Ранее стало известно, что в столичном регионе создадут систему прогноза опасных погодных явлений.