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Премьер Канады поддержал право женщин на аборт

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Creative Touch Imaging Ltd
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления в мэрии города Гамильтон поддержал право женщин на аборт и заявил, что власти страны продолжат отстаивать это право.

По словам Трюдо, в течение многих поколений женщины боролись «за право самим контролировать свое тело, чтобы иметь возможность выбора, что им с ним делать». «Защита прав и свобод – это мой внутренний стержень, это ядро того, чем является Канада», – заключил канадский премьер, сообщает ТАСС.

Трюдо также добавил, что категорически против «любых действий, направленных на ограничения прав женщин».

В декабре премьера Канады Джастина Трюдо уличили в нарушении ряда положений федерального этического кодекса. Ранее стало известно, что власти Канады собираются выплатить компенсацию в размере свыше 100 млн канадских долларов (более $79 млн) представителям ЛГБТ, которым отказали в работе на госслужбе и в вооруженных силах страны. 

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