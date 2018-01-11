Систему прогноза опасных погодных явлений создадут в столичном регионе

Созданием системы прогнозирования опасных краткосрочных явлений занимаются Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), МЧС и мэрия Москвы. Стороны готовят соглашение, рассказал газете «Коммерсант» глава ведомства Максим Яковенко.

Он обратил внимание, что соглашение готовится по инициативе Росгидромета.

«Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать», — цитирует издание Яковенко. Для реализации соглашения, в частности, будут введены в эксплуатацию новые метеостанции, локаторы, разработана система оповещения, уточнил глава Росгидромета, рассказал он

Решение о создании системы приняли после событий в Москве и области весной 2017 года. Сильнейший шторм обрушился на Москву и Московскую область в понедельник, 29 мая. В результате шквалистого ветра было повалено несколько сотен деревьев, погибли 16 человек.