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Систему прогноза опасных погодных явлений создадут в столичном регионе

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Фото: Global Look Press/twitter.com/Iamgolubev
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Созданием системы прогнозирования опасных краткосрочных явлений занимаются Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), МЧС и мэрия Москвы. Стороны готовят соглашение, рассказал газете «Коммерсант» глава ведомства Максим Яковенко.

Он обратил внимание, что соглашение готовится по инициативе Росгидромета.

«Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем ее реализовывать», — цитирует издание Яковенко. Для реализации соглашения, в частности, будут введены в эксплуатацию новые метеостанции, локаторы, разработана система оповещения, уточнил глава Росгидромета, рассказал он

Решение о создании системы приняли после событий в Москве и области весной 2017 года. Сильнейший шторм обрушился на Москву и Московскую область в понедельник, 29 мая. В результате шквалистого ветра было повалено несколько сотен деревьев, погибли 16 человек.

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