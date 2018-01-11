Ресторан горит в центре Москвы

Пожар возник в здании ресторана в центре Москвы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, горит ресторан по адресу: Большой Саввинский переулок, дом 11.

Предварительно, огонь охватил крышу здания, наблюдается и открытое горение. Отмечается, что площадь пожара составляет примерно 100 кв. м. К месту пожара прибывают пожарно-спасательные подразделения. На сайте ГУ МЧС по Москве сообщения о пожаре пока нет.

Накануне возгорание возникло на втором этаже в здании «Физтехпарка» по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3. В ходе тушения в «Физтехпарке» произошло частичное обрушение вентиляционных коробов.