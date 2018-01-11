Песков высказался о присвоении имени Немцова площади в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение городского совета столицы США Вашингтона назвать площадь перед российским посольством именем политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года на Москворецком мосту в Москве.

Говоря о переименовании площади, Песков обратил внимание, что власти Вашингтона приняли данное решение на фоне сложных отношений между Россией и США.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария», — заявил Песков, сообщает «Газета.ру». «Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — добавил пресс-секретарь президента.

Адрес посольства России в Вашингтоне после вступления в силу решения об изменении названия площади перед ним останется прежним — Висконсин-авеню, 2650.

Накануне в Госдуме предложили изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1».