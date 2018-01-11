Прямой эфир

Песков высказался о присвоении имени Немцова площади в Вашингтоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение городского совета столицы США Вашингтона назвать площадь перед российским посольством именем политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года на Москворецком мосту в Москве.

Говоря о переименовании площади, Песков обратил внимание, что власти Вашингтона приняли данное решение на фоне сложных отношений между Россией и США.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария», — заявил Песков, сообщает «Газета.ру». «Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — добавил пресс-секретарь президента.

Адрес посольства России в Вашингтоне после вступления в силу решения об изменении названия площади перед ним останется прежним — Висконсин-авеню, 2650.

Накануне в Госдуме предложили изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков ответил на вопрос о пресс-секретаре предвыборного штаба Путина
Песков назвал защитной мерой размещение нового дивизиона С-400 в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017