Венесуэла вернула Бразилии задолженность в $262,5 млн

Задолженность перед Бразилией в размере $262,5 млн погасило правительство Венесуэлы. Деньги были выплачены в начале января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина Бразилии.

Долг выплачен с опозданием в четыре месяца, отмечается в сообщении.

Минфин Бразилии напоминает, что «Венесуэла не выполнила свои обязательства в соответствии с Соглашением о взаимных платежах и кредитах за январь 2018 года». В этом случае Бразилия должна получить $274,6 млн.

В 2016 году объем внешнего долга Венесуэлы достиг $132,15 млрд.

6 января президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о выпуске первых 100 млн единиц национальной криптовалюты El Petro, которая обеспечена нефтью. Однако объем добычи нефти в Венесуэле упал до уровня 2002 года — 1,7 млн баррелей в сутки.