Прямой эфир

После наводнений в Калифорнии пропали без вести 24 человека

0
Фото: REUTERS/Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным спасательных служб, после ливней и последовавших за ними наводнений и оползней в Калифорнии считаются пропавшими без вести 24 человека. Власти отмечают, что не располагают данными, где находятся эти люди, об этом сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, где они находятся. Мы думаем, что где-то в районе стихийного бедствия», — заявила представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон.

Накануне сообщалось, что в Калифорнии из-за наводнений погибли 15 человек. Дожди начались на юге штата в понедельник, жителей ряда населенных пунктов эвакуировали. 

В результате ливней, начавшихся в понедельник, как минимум 25 человек пострадали, а 50 были спасены. Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и достиг $306 млрд. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь человек погибли в Калифорнии из-за сильных ливней
Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии возросло до 15

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017