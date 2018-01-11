После наводнений в Калифорнии пропали без вести 24 человека

По данным спасательных служб, после ливней и последовавших за ними наводнений и оползней в Калифорнии считаются пропавшими без вести 24 человека. Власти отмечают, что не располагают данными, где находятся эти люди, об этом сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, где они находятся. Мы думаем, что где-то в районе стихийного бедствия», — заявила представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон.

Накануне сообщалось, что в Калифорнии из-за наводнений погибли 15 человек. Дожди начались на юге штата в понедельник, жителей ряда населенных пунктов эвакуировали.

В результате ливней, начавшихся в понедельник, как минимум 25 человек пострадали, а 50 были спасены. Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и достиг $306 млрд.