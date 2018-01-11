Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут увеличиться в 5 раз

В этом году власти могут ужесточить санкции за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней. Максимальные штрафы планируется увеличить в пять раз — до 250 тыс. рублей. Минфин России готовит соответствующие поправки в КоАП. «Известиям» удалось ознакомиться с содержанием документа.

По мнению министерства финансов РФ, нынешний размер штрафа является недостаточным для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. Доля теневого сектора на ювелирном рынке оценивается в 58%.

На данный момент штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 тыс. рублей.

Документ с внесенными поправками будет передан на рассмотрение правительства после того, как пройдет оценку регулирующего воздействия. Как считают в министерстве, нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.

В настоящее время в Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ зарегистрированы примерно 42 тыс. организацией, который работают с драгоценными металлами и камнями, однако в налоговых органах зарегистрированы лишь 916 тыс. компаний.

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Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут вырасти в пять раз