Прямой эфир

Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут увеличиться в 5 раз

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году власти могут ужесточить санкции за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней. Максимальные штрафы планируется увеличить в пять раз — до 250 тыс. рублей. Минфин России готовит соответствующие поправки в КоАП. «Известиям» удалось ознакомиться с содержанием документа.

По мнению министерства финансов РФ, нынешний размер штрафа является недостаточным для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. Доля теневого сектора на ювелирном рынке оценивается в 58%.

На данный момент штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 тыс. рублей.

Документ с внесенными поправками будет передан на рассмотрение правительства после того, как пройдет оценку регулирующего воздействия. Как считают в министерстве, нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.

В настоящее время в Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ зарегистрированы примерно 42 тыс. организацией, который работают с драгоценными металлами и камнями, однако в налоговых органах зарегистрированы лишь 916 тыс. компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут вырасти в пять раз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушения ПДД обернутся балльными штрафами
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит пять законопроектов, меняющих правила наказания для водителей
ФАС грозит аэропортам Москвы штрафами за недопуск такси

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017