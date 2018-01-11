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Аэропорт Варшавы возобновил работу после инцидента с самолетом

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Фото: REUTERS/Dariusz Borowicz/Agencja Gazeta
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После аварийной посадки самолета возобновил работу международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена. В среду, как сообщалось ранее, самолет Bombardier авиакомпании LOT приземлился в аэропорту без переднего шасси.

На борту лайнера находились 63 человека, он летел из Кракова в Варшаву. Никто из пассажиров самолета и членов экипажа не пострадал. Сразу после аварийной посадки самолета аэропорт приостановил работу, самолет убрали со взлетно-посадочной полосы.

Причины, по которым у пассажирского лайнера не вышла передняя стойка шасси, выясняются.

Ранее стало известно, что польская комиссия признала правдивыми выводы международного эксперта Фрэнка Тейлора о том, что на борту самолета польского президента Качиньского произошло несколько взрывов.

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