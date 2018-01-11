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Около 60 бывших игиловцев вернулись в Канаду

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Stefan Wackerhagen/imagebroker.com
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Около 60 граждан Канады, связанных с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), вернулись на родину с Ближнего Востока, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«(С 2015 года) число вернувшихся бойцов ИГ или потенциальных бойцов ИГ составляет около 60 человек, и за ними постоянно следят наши разведывательные службы», — приводит его слова ТАСС.

По словам премьера, те, кто вернулся домой и отверг идеологию ненависти, могут стать «чрезвычайно мощным инструментом», который будет предотвращать радикализацию следующих поколений молодежи.

При этом Трюдо заверил, что простые канадцы находятся в полной безопасности, поскольку в этом вопросе власти страны никогда не пойдут на компромиссы.

Известно, что с начала 2014 года как минимум 180 канадцев вступили в ряды ИГ и других экстремистских организаций в Ираке и Сирии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что хакеры разместили сообщение в поддержку ИГ на сайте полиции одного из канадских городов. Кроме того, киберпреступники оставили аудиозапись на арабском.

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