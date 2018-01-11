Полиция Мельбурна обезвредила самодельную бомбу в автомобиле

Самодельное взрывное устройство обезврежено полицейскими австралийского Мельбурна, инцидент произошел минувшей ночью в штате Виктория. Официальный представитель полиции штата рассказал, что автомобиль, номера которого числились как украденные, заметили сотрудники патрульной службы.

Машина была припаркована на скоростной трассе, в салоне Toyota находились мужчина и женщина, которые скрылись, заметив полицейских, сообщает ТАСС. Местонахождение 21-летней женщины было установлено, она в настоящее время оказывает содействие правоохранителям.

В ходе осмотра в автомобиле обнаружили самодельную бомбу и «другие подозрительные предметы». Саперы переместили взрывное устройство в безопасное место и взорвали его.

31 декабря стало известно, что в Стамбуле арестовали 29 человек, готовивших теракт на Новый год.