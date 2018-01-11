Президент Мексики назначил нового главу МВД

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принял отставку министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга и сразу же назначил на его пост Альфонсо Наваррете. Об этом он сообщил на церемонии в резиденции главы государства.

«Сегодня я принял отставку Мигеля Анхеля Осорио Чонга с поста главы МВД, который работал на этом месте с декабря 2012 года», — приводит «РИА Новости» слова мексиканского лидера.

Он отметил, что Мигелю Анхелю Осорио Чонгу удалось добиться значительного укрепления сотрудничества между институтами государства. За пять лет его работы на этом посту в Мексике были нейтрализованы 108 из 122 наиболее опасных преступников, в том числе лидер картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра.

Новым министром внутренних дел стал бывший глава министерства труда и социального прогнозирования Альфонсо Наваррете.

При этом уровень преступности на конец 2017 года в Мексике оказался самым высоким за последние десятилетия. По данным правоохранительных органов, за год в стране было совершено свыше 23 тыс. умышленных убийств.