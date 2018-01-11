Прямой эфир

Президент Мексики назначил нового главу МВД

0
Фото: REUTERS/Etienne Laurent
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принял отставку министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга и сразу же назначил на его пост Альфонсо Наваррете. Об этом он сообщил на церемонии в резиденции главы государства.

«Сегодня я принял отставку Мигеля Анхеля Осорио Чонга с поста главы МВД, который работал на этом месте с декабря 2012 года», — приводит «РИА Новости» слова мексиканского лидера.

Он отметил, что Мигелю Анхелю Осорио Чонгу удалось добиться значительного укрепления сотрудничества между институтами государства. За пять лет его работы на этом посту в Мексике были нейтрализованы 108 из 122 наиболее опасных преступников, в том числе лидер картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра.

Новым министром внутренних дел стал бывший глава министерства труда и социального прогнозирования Альфонсо Наваррете.

При этом уровень преступности на конец 2017 года в Мексике оказался самым высоким за последние десятилетия. По данным правоохранительных органов, за год в стране было совершено свыше 23 тыс. умышленных убийств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина и его малолетние дети застрелены в Мексике
Неизвестные в Мексике застрелили начальника полиции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017