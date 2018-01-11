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Группа хакеров рассказала о сотрудничестве WADA и ФБР

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Группа хакеров Fancy Bears рассказала о тесном сотрудничестве Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского профессора Ричарда Макларена и американского ФБР, пишет «Газета.ру». Они опубликовали ряд документов Макларена, занимавшегося расследованием предполагаемой госпрограммы поддержки допинга в России.

Как считают хакеры, у WADA были тесные связи с ФБР и другими разведывательными ведомствами США. Из взломанной хакерами переписки стало известно, что многие партнеры Макларена ранее работали в американских силовых структурах.

Хакеры также сообщили о том, что цель работы Макларена заключалась не в борьбе с допингом, а в расширении контроля WADA над МОКом. Также была поставлена задача дискредитировать комитет и всё олимпийское движение и лишить Россию Олимпийских игр.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что обнародованная хакерами переписка не должна стать поводом для ответной реакции. Она подчеркнула, что подобный способ добычи информации является некорректным. Однако, по мнению Журовой, такая информация идет на пользу РФ, так как «будоражит общество».

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