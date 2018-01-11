Прямой эфир
Сюжет:

Яшин назвал российскую сборную по хоккею фаворитом Олимпиады-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сборная по хоккею является главным фаворитом Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, считает чемпион мира, двукратный олимпийский призер и первый россиянин, ставший капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Алексей Яшин. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Мы — фавориты Игр в Пхёнчхане. По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр», — подчеркнул спортсмен.

Комментируя состав сборной, хоккеист отметил, что с игроками НХЛ турнир мог бы быть зрелищнее, однако у российских спортсменов есть реальный шанс вписать свое имя в историю.

«Думаю, мотивация выиграть золото у всех будет запредельная. Да, с игроками клубов НХЛ турнир был бы зрелищнее, но так сложились обстоятельства», — пояснил Алексей Яшин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью легендарного российского хоккеиста «Известиям»:

«Россия — фаворит Игр в Пхёнчхане»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017