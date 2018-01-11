Яшин назвал российскую сборную по хоккею фаворитом Олимпиады-2018

Российская сборная по хоккею является главным фаворитом Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, считает чемпион мира, двукратный олимпийский призер и первый россиянин, ставший капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Алексей Яшин. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Мы — фавориты Игр в Пхёнчхане. По таланту и уровню мастерства у нас будет самая сильная сборная, есть все предпосылки наконец выиграть золото Игр», — подчеркнул спортсмен.

Комментируя состав сборной, хоккеист отметил, что с игроками НХЛ турнир мог бы быть зрелищнее, однако у российских спортсменов есть реальный шанс вписать свое имя в историю.

«Думаю, мотивация выиграть золото у всех будет запредельная. Да, с игроками клубов НХЛ турнир был бы зрелищнее, но так сложились обстоятельства», — пояснил Алексей Яшин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью легендарного российского хоккеиста «Известиям»:

«Россия — фаворит Игр в Пхёнчхане»