Глава МВД Мексики ушел в отставку

Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг покидает свой пост. Об этом было объявлено в среду, во время мероприятия с участием президента страны Энрике Пеньи Ньето, передает ТАСС.

Газета «Универсаль» сообщила о планах Чонга стать членом сената Мексики, однако во время своего выступления он не уточнил, чем будет заниматься после ухода в отставку.

Чонг был главой МВД с декабря 2012 года.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в мексиканском городе Текоман, где произошла перестрелка.