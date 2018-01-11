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Глава МВД Мексики ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Ting Shen
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Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг покидает свой пост. Об этом было объявлено в среду, во время мероприятия с участием президента страны Энрике Пеньи Ньето, передает ТАСС.

Газета «Универсаль» сообщила о планах Чонга стать членом сената Мексики, однако во время своего выступления он не уточнил, чем будет заниматься после ухода в отставку.

Чонг был главой МВД с декабря 2012 года.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в мексиканском городе Текоман, где произошла перестрелка.

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