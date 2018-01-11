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МИД Эквадора не подтверждает предоставление гражданства Ассанжу

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jay Shaw Baker
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Слухи о предоставлении гражданства Эквадора основателю сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиану Ассанжу не стали комментировать в МИДе страны. В заявлении внешнеполитического ведомства Эквадора указано, что комментариев к данной информации, растиражированной СМИ, не последует, об этом сообщает ТАСС.

«МИД Эквадора еще раз заявляет, что не будет комментировать слухи, искаженную или вырванную из контекста информацию по этому делу», — говорится в документе. Отмечается, что в МИДе Эквадора «продолжают искать решение для дела гражданина Джулиана Ассанжа в строгом соответствии с нормами международного права».

Ранее сообщалось, что документ, выданный опальному австралийцу, имеет код эквадорской провинции Пичинча, а соответствие регистрационного номера паспорта подтверждается данными налоговой службы Эквадора. 

С 2012 года Ассанж находится в эквадорской дипмиссии в Лондоне. Ранее власти Эквадора заявили, что страна готова предоставлять убежище основателю WikiLeaks, пока существует угроза нарушения его прав. 

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