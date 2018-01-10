Движение на понтонных мостах перекрыто в Рязанской области

Движение на понтонных мостах перекрыто в Спасском районе Рязанской области, информация об этом размещена на сайте МЧС России по региону.

Сегодня, 10 января, временно закрыты на въезд понтонные переправы через реку Оку. Ограничение затронуло такие населенные пункты, как села Фатьяновка и Троица, сообщило РИА «7 новостей».

Причина запрета на проезд по понтонным мостам — в прохождении водной шуги по Оке. Чтобы попасть в села Троица и Фатьяновка, можно воспользоваться объездным путем.