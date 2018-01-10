Власти Москвы согласовали шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Власти Москвы согласовали шествие в память о гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных в Москве девять лет назад. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Согласовано шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Оно пройдет 19 января с 19:30 до 21:30», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 500 человек. Колонна будет двигаться по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката. Суд признал виновными в их убийстве одного из основателей журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и активистку организации «Русский вердикт» Евгению Хасис.

10 января портал iz.ru писал, что городской совет Вашингтона решил переименовать площадь перед зданием посольства России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.