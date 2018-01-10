Гололедица ожидается на дорогах Курской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

В ближайшие сутки, 10–11 января, по области ожидается небольшое выпадение снега, снежной крупы и мороси, будет облачно с прояснениями. В минусовую температуру высока вероятность образования гололеда на дорогах, сообщила «Курская правда».

В подобных дорожных условиях возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим МЧС просит автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам советуют быть аккуратными и осторожными, правильно выбирать нескользкую обувь для выхода на улицу.