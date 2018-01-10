В аэропорту Варшавы аварийно сел самолет польской авиакомпании LOT

Аварийную посадку в аэропорту Варшавы совершил в среду самолет польского авиаперевозчика LOT. Пресс-служба аэропорта в Twitter сообщила, что самолет совершал внутренний рейс — летел из Кракова в Варшаву.

На размещенном в сети фото видно, что самолет приземлился без переднего шасси. Сообщается, что на борту лайнера находились 63 человека, при аварийной посадке никто не пострадал.

В настоящее время аэропорт Варшавы временно закрыт, авиалайнер убрали с взлетно-посадочной полосы.

Портал iz.ru писал об экстренной посадке самолета авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве из-за проблем с топливным баком. Инцидент произошел 23 декабря.