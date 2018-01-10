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Уоррен Баффет предрек «плохой конец» криптовалютам

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Фото: REUTERS/Rick Wilking/File Photo
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Американский инвестор, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает нецелесообразным вложение средств в различные виды криптовалют, так как в конечном счете их ждет крах.

Об этом миллиардер заявил в эфире телеканала CNBC 10 января.

«Что касается криптовалют, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец», — заявил он.

Также он отметил, что выступает за вложение инвестиций в «достойный бизнес».

Летом 2017 года сообщалось, что Баффет пожертвовал на благотворительность $3,17 млрд. Миллиардер перечислил средства Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

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