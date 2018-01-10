Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 12,5%

Показатель смертности в ДТП в Московской области уменьшился на 12,5% за 11 месяцев 2017 года. За этот период на дорогах региона погибло на 84 человека меньше, чем в 2016-м.

Подмосковье занимает третье место по уровню смертности в дорожных авариях в ЦФО, пишет портал «Подмосковье сегодня». Область имеет более низкие цифры, нежели средние значения по стране, — 9,1 умерших на 100 тыс. жителей, в то время как по России данный коэффициент составляет 10,1.

Как писал портал iz.ru, в стране растет количество ДТП по вине водителей автобусов. За девять месяцев 2017 года произошло 4 тыс. таких аварий, свидетельствуют данные Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения МВД РФ. Количество ДТП с автобусами может стать рекордным с 2014 года. Число погибших в таких происшествиях выросло почти на четверть.