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Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

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Фото: Global Look Press/ Tolga Akmen
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Эквадор выдал паспорт основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пишет портал El Universo со ссылкой на источник.

Документ имеет код эквадорской провинции Пичинча.

Как указывает издание, соответствие регистрационного номера паспорта подтверждается данными налоговой службы Эквадора. Отмечается, что каких-либо иных сведений о новом гражданине в базе данных ведомства нет.

Сам Ассанж уже пять лет скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за опасения экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Однако, сейчас дипмиссия ищет посредника, чтобы выселить Ассанжа. Посольство ведет переговоры с Британией. Посредником может выступить третья страна или отдельная личность. 

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