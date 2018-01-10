Не моргавшая две минуты актриса удивила пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают голливудскую актрису Джессику Честейн, которая в эфире испанской телепередачи El Hormiguero продемонстрировала умение не моргать около двух минут.

Об этом сообщает газета ABC.

«У меня всё болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», — сказала Честейн во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.

Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2 — best of jessica chastain (@bestofchastains) 5 января 2018 г.

Многие пользователи пытались уловить момент, когда девушка моргнула. Некоторые считают, что она закрыла глаза на 24-й и 28-й секундах, но их позиция не нашла поддержки.

«На это больно смотреть», — отметил пользователь Mark Creech.

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