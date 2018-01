Не моргавшая две минуты актриса удивила пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают голливудскую актрису Джессику Честейн, которая в эфире испанской телепередачи El Hormiguero продемонстрировала умение не моргать около двух минут.

Об этом сообщает газета ABC.

«У меня всё болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», — сказала Честейн во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.

Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2