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Не моргавшая две минуты актриса удивила пользователей соцсетей

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают голливудскую актрису Джессику Честейн, которая в эфире испанской телепередачи El Hormiguero продемонстрировала умение не моргать около двух минут.

Об этом сообщает газета ABC.

«У меня всё болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», — сказала Честейн во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.

Многие пользователи пытались уловить момент, когда девушка моргнула. Некоторые считают, что она закрыла глаза на 24-й и 28-й секундах, но их позиция не нашла поддержки.

«На это больно смотреть», — отметил пользователь Mark Creech. 

Ранее сообщалось о популярности ролика с уснувшим голубем из Владикавказа.

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