Не моргавшая две минуты актриса удивила пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают голливудскую актрису Джессику Честейн, которая в эфире испанской телепередачи El Hormiguero продемонстрировала умение не моргать около двух минут.
Об этом сообщает газета ABC.
«У меня всё болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», — сказала Честейн во время соревнования с ведущим, которое состоялось в финальной части программы.
Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2— best of jessica chastain (@bestofchastains) 5 января 2018 г.
Многие пользователи пытались уловить момент, когда девушка моргнула. Некоторые считают, что она закрыла глаза на 24-й и 28-й секундах, но их позиция не нашла поддержки.
«На это больно смотреть», — отметил пользователь Mark Creech.
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