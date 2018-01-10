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Двое детей погибли во время пожара в Иркутской области

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В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту гибели двоих детей при пожаре в одноэтажном жилом доме. Трагедия произошла в Шелеховском районе. 

Известно, что за несколько минут до возгорания мать пошла за водой, оставив малышей одних. Отец в это время был на работе. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР по региону, при разборе завалов спасатели нашли в кухне на полу тела двоих мальчиков.

Семья на учете не состоит, характеризуется положительно. Причины пожара определят специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как писал портал iz.ru, в начале января пять пожаров в Иркутской области унесли жизни семи человек. Причиной происшествий стали сильные морозы, установившиеся в регионе. Менее чем за сутки в Иркутской области зафиксировано 30 возгораний. 3 января пожарные были задействованы в тушении 11 частных домов.

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