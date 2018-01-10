Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в САР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказали в военном ведомстве.

Портал iz.ru писал о том, что 9 января в МИД Турции были вызваны послы РФ и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии «нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что правительственные войска Сирии атакуют бойцов так называемой оппозиции в Идлибе «под предлогом борьбы с террористами».

Кроме того, в среду, 10 января, в турецкий МИД был вызван временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт. Причиной также названы события на территории Сирийской Арабской Республики.