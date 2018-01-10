Мужчина с фонариком переводит людей через проспект в Санкт-Петербурге

Мужчина переводит людей через проезжую часть с неработающим светофором с помощью фонарика на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге.

Возле дома № 12 корп. 1 на Шлиссельбургском проспекте неизвестный мужчина помогает прохожим, которым нужно перебраться на другую сторону дороги. Он подает светом фонарика сигналы автомобилистам, чтобы те остановились, и переводит людей.

По словам местных жителей, светофор сломан с середины дня. Один из очевидцев рассказал, что пока он недалеко от места перехода ждал общественный транспорт, мужчина сумел перевести четыре группы людей, сообщил телеканал «78».

Помощь потребовалась по причине поломки светофора. Для проезжающих транспортных средств всегда горит разрешающий продолжать движение сигнал, и постоянный поток машин не дает без риска для жизни перейти дорогу пешеходам.