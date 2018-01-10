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Бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвинили в отмывании денег

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Компания Surf Horizon Limited подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их обвиняют в том, что они присвоили более $900 тыс. в 2008 году. 

Об этом 10 января сообщило агентство Reuters.

Согласно данным компании, они передали Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable. Также им были выплачены $7,35 млн в качестве платы за оказание услуг. 

Представители Surf Horizon Limited уверяют, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тыс., так как реальная сумма сделки оказалась не $18,9 млн, а $17,8 млн.

По данным американских СМИ, данная компания принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, уточняет ТАСС.

В середине декабря 2017 года судья по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта согласилась освободить его из-под домашнего ареста. 

Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. По данным следствия, Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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