Суд отклонил иск «дочки» Siemens к «Ростеху» по делу о поставках турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Аюна Цыдыпова, которую цитирует «РИА Новости».

На заседании представители «дочки» Siemens попросили приостановить рассмотрение иска, эта просьба также не была удовлетворена.

В «Ростехе» журналистам сообщили, что довольны решением суда.

«Фактически в России создается первый прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ — незаконно», — цитирует ТАСС представителей корпорации.

Ранее в декабре в решении суда сообщалось, что концерн Siemens создал не соответствующее действительности представление о характере сделки и не привел никаких доказательств обмана со стороны структур госкорпорации «Ростех» при заключении контракта.



