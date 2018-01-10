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Суд отклонил иск «дочки» Siemens к «Ростеху» по делу о поставках турбин в Крым

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Фото: Global Look Press
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций. 

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Аюна Цыдыпова, которую цитирует «РИА Новости».

На заседании представители «дочки» Siemens попросили приостановить рассмотрение иска, эта просьба также не была удовлетворена. 

В «Ростехе» журналистам сообщили, что довольны решением суда.

«Фактически в России создается первый прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ — незаконно», — цитирует ТАСС представителей корпорации.

Ранее в декабре в решении суда сообщалось, что концерн Siemens создал не соответствующее действительности представление о характере сделки и не привел никаких доказательств обмана со стороны структур госкорпорации «Ростех» при заключении контракта. 

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