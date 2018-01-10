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Движение по синей ветке петербургского метро полностью восстановлено

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Движение по синей линии метро в Санкт-Петербурге полностью восстановлено. Об этом передает пресс-служба петербургской подземки.

Сообщается, что сбой в движении поездов длился более получаса из-за поломки состава в тоннеле между станциями «Петроградская» и «Черная речка». Поезда следовали по укороченному маршруту от «Купчино» до «Петроградской».

Несколько станций в северной части Петербурга оказались недоступны для пассажиров. Синяя ветка петербургского метро соединяет север и юг через центр города. В часы пик она является наиболее загруженной.

Как передает 78.ru, сбой в петербургском метро повлиял на стоимость поездки на такси. Некоторые перевозчики на фоне повышенного спроса и малого количества машин поспешили взвинтить цены.

Так, обычно поездка на такси с Петроградской набережной до Российского проспекта обходится в 300 рублей. После сбоя в петербургском метро ее стоимость возросла до 1 тыс. рублей.

Портал iz.ru писал о том, что вход на станцию метро «Горьковская» ограничен в Санкт-Петербурге до 9 марта 2018 года. Изменения в работе связаны с проведением капитального ремонта эскалатора.

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