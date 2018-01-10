Путин пообщался с волонтерами в избирательном штабе в Москве

Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Москве, где встретился с волонтерами.

«Я вижу здесь очень много молодых людей, как я понимаю, это из волонтерского движения, и это как раз люди, которые нужны для подобной работы. Имею в виду, «а» — они имеют определенный опыт и «б» — те, кто занимается волонтерским делом, — это люди, как правило, с такой открытой, большой душой и добрым сердцем. Такие люди сразу вызывают доверие — это очень важно!» — сказал глава государства.