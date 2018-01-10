Кроссовки со встроенным проездным выпустили в Германии

В Германии выпустили спортивные сникеры, выполненные с элементами дизайна обивки сидений в метрополитене германской столицы, а также со встроенным годовым проездным билетом. Об этом сообщает Берлинское управление транспорта (BVG).

Спортивная обувь со встроенным проездным стал совместным проектом BVG и компании Аdidas. Сникеры выпущены ограниченной серией в 500 пар. Сообщается, что с 16 января они будут доступны в свободной продаже в берлинских магазинах Аdidas Originals за €180 за пару.

Глава правления BVG Зигрид Никута отметил, что эксклюзивные сникеры станут для Берлина особым событием, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в Москве 18 ноября огромная очередь выстроилась на Кузнецком Мосту у флагманского магазина Adidas в ожидании старта продаж кроссовок от известного американского рэпера Канье Уэста Yeezy Boost 350 V2. Места начали занимать за три часа до начала официального розыгрыша.