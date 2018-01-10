Обвиняемый в педофилии священник объяснил свое поведение попыткой уделить детям внимание

В Приозерском городском суде Ленинградской области священник Глеб Грозовский, обвиняемый в насилии над тремя девочками, рассказал о произошедшем в детских лагерях. По его словам, он пытался восполнить отсутствие родительского внимания у детей из неблагополучных семей, в чем не было никакого сексуального подтекста.

«Я относился к детям как отец, не запрещал брать меня за руку, садиться иногда на колени — мне хотелось им помочь, часто жертвуя своим временем. А в итоге из меня делают злодея-маньяка», — цитирует Грозовского телеканал «78».

Он отметил, что при общении с ним дети из неблагополучных семей пытались восполнить отсутствие родительского внимания. К такому выводу священник пришел, основываясь на знаниях педагогики и психологии.

Оглашение приговора запланировано на 17 января.

Ранее 10 января стало известно, что обвинение требует 15 лет заключения для Грозовского. Кроме того, родственники детей хотят получить компенсацию в 500 тыс. рублей.

По данным следствия, Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в православных лагерях Ленинградской области и Греции. После этого он бежал из России в Израиль, откуда его экстрадировали на родину в сентябре 2016 года.