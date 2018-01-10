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Якутский суд обязал семью замуровать окна в своем доме

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Якутский городской суд в декабре 2017 года обязал многодетную семью заложить кирпичом оконные проемы, выходящие на участок соседей. Об этом сообщает РЕН РВ.

Согласно судебному решению, семья Исаковых должна замуровать окна первого и второго этажей, которые выходят н участок соседей Петровых. При этом строения соседей находятся на расстоянии около 25 метров друг от друга.

Фактически Петровы доказывали, что соседские окна угрожают их частной жизни, и суд встал на их сторону. По данным телеканала, судебное решение сочли странным не только независимые юристы, но и местная прокуратура. 

Исаковы объясняют решение тем, что истица Сыргыланы Петрова является секретарем председателя Верховного суда Якутии.

Решение суда уже обернулось для семьи с четырьмя детьми проблемами. Согласно постановлению приставов, Исаковым закрыт выезд за границу. Из-за этого сорвались планы лечения дочери в Китае: девочка страдает от редкого заболевания — задыхается из-за суженной носоглотки.

В декабре на расширенном заседании комитета Государственного Собрания Республики Саха было принято решение о выделении более 2,2 млрд рублей на обеспечение земли инженерной инфраструктурой для многодетных семей в Якутии в 2018–2020 годах.

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