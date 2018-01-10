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Нарушителя застрелили во время преследования в Ставропольском крае

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Нарушителя застрелили в автомобиле во время преследования в Минераловодском районе в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по краю.

На одной из дорог Ставрополья развернулась погоня за нарушителем, который не реагировал на просьбы правоохранительных органов остановиться через громкоговоритель. Мужчина пытался скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы за рулем автомобиля «Газель».

В ходе погони сотрудником патрульной службы было принято решение применить огнестрельное оружие. Сначала произвелись несколько предупредительных выстрелов вверх, затем началась стрельба по шинам, сообщило NewsTracker.

Затем полицейские попытались преградить путь «Газели» и смогли открыть одну из ее дверей. Сотрудника, открывшего дверь, преследуемый протащил несколько метров, пытаясь сбросить его под колеса.

Когда водителя удалось остановить и задержать, он пожаловался на боль в груди. Выяснилось, что одна из выпущенных пуль попала в него. Мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением. В больнице он скончался. По факту применения сотрудником дорожно-патрульной службы табельного оружия началась проверка.

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