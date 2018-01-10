Визит Владимира Путина в избирательный штаб

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Президент пообщался с волонтерами и назвал имена сопредседателей организации
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
В среду, 10 января, Владимир Путин посетил свой избирательный штаб, расположенный в Гостином Дворе в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Во время визита Владимира Путина волонтеры проверяли данные, внесенные в подписные листы в поддержку его кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018-го. На фото: Владимир Путин с волонтерами
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
В ходе посещения действующим российским лидером избирательного штаба также стали известны имена трех сопредседателей организации
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Сопредседателями организации назначены руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин (первый слева) и директор Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев (крайний справа)
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, назначенная одним из сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Подписные листы, заполненные в поддержку Владимира Путина, сейчас поступают в штаб со всей России
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Владимир Путин общается с сотрудниками и волонтерами избирательного штаба
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
О своем намерении участвовать в будущих президентских выборах Владимир Путин объявил в начале декабря 2017-го, позднее в ходе большой пресс-конференции российский лидер рассказал, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца
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