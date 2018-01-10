Минприроды Крыма оштрафовало предпринимателя на 112 тыс. рублей

Один из местных предпринимателей получил штраф в размере 112 тыс. рублей за нарушения при обращении с отходами от министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Об этом сообщила пресс-служба минприроды.

Нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на территории Трудовского сельского поселения Симферопольского района выявили госинспекторы министерства у одного из местных предпринимателей, который занимается выращиванием грибов, сообщает ИА «Крыминформ».

Было установлено, что мужчина разместил отходы не в специально оборудованных сооружениях, а в несанкционированных местах. В результате он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 112 тыс. рублей.