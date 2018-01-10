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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ярославле

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Мужчина погиб при пожаре в частном жилом доме в Ярославле, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Пожар произошел вечером 9 января в одном из частных домов. Вызов на пульт спасателей поступил в 13:17. На месте происшествия пожарной службой было обнаружено тело мужчины. Им оказался 56-летний владелец дома, сообщило ИА «ЯРНОВОСТИ».

Ликвидировать возгорание были направлены пожарные из двух пожарных частей, двух пожарно-спасательных частей, одной специализированной пожарной части и дежурной пожарной службы. Возгорание было локализовано в 13:28, ликвидировано — в 21:41.

Такое количество сотрудников специализированных служб понадобилось из-за того, что дом был расположен близко к соседним зданиям и присутствовала высокая вероятность переброса пламени на другие постройки.

В результате пожара дом и пристройка к нему выгорели полностью. Общая площадь сожженной территории составляет 156 кв. м. Причины возникновения пожара и гибели хозяина дома устанавливаются.

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