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Одна из площадей Хабаровска стала достопримечательностью года в крае

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Подведены итоги интернет-проекта «Гордость Хабаровского края». Акция проводилась для приобщения жителей региона к его истории, становлению и укреплению национальных ценностей. На победу в четырех номинациях претендовали 210 кандидатов из 17 муниципальных районов и двух городских округов.

Площадь «Город воинской славы» в Хабаровске признана лучшей достопримечательностью края, сообщает ИА AmurMedia. Победителем в номинации «События» стал международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», в лидеры голосования в этой номинации попала также городская патриотическая акция «Победный вальс» (3-е место).

В декабре специалисты завершили установку солнечной электрической станции на кордоне Кон на территории национального парка «Анюйский» в Хабаровском крае. Территория стала одной из первых на Дальнем Востоке, которую перевели на альтернативный источник энергии. Установку солнечных электростанций планируется продолжить в нацпарке в этом году, их разместят на кордонах и контрольно-пропускных пунктах.

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