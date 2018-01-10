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Кошек и собак из Латвии отправили назад на границе в Псковской области

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Цирковые животные из Латвии, а именно собаки и кошки, не смогли пройти ветеринарный контроль и отправились обратно с автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Бурачки» в Псковской области, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Около 10 собак и 12 кошек направлялись в московский цирк из Латвии, когда на пункте пропуска специалистами ветеринарного контроля был выявлен ряд нарушений.

На ввоз животных на территорию Евразийского экономического союза отсутствовало разрешение Россельхознадзора, также была предоставлена недостоверная информация о карантинировании, сообщает Псковская лента новостей.

В результате проведенных сотрудниками пропускного пункта мероприятий владельцам животных была выдана декларация о возврате груза. Теперь животные вернутся на территорию Латвии.

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