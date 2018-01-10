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Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего. 

При этом агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД пишет о двух пострадавших в результате инцидента. По словам представителя правоохранителей, травмы незначительные.

Как писал портал iz.ru ранее, 10 января, четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае. Авария произошла в среду, 9 января, близ деревни Таскино в Емельяновском районе.

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