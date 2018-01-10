Легковой автомобиль сбил девушку на переходе в Удмуртии

Легковой автомобиль сбил девушку на переходе в Ижевске в Республике Удмуртия, сообщила пресс-служба 1-го отдела управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вчера, 9 января, возле одного из домов на улице 30 лет Победы. Девушка в возрасте 26 лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Легковой автомобиль Nissan, двигаясь по проезжей части, не смог уйти от столкновения и совершил наезд на пешехода, сообщило ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные травмы и была госпитализирована. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.