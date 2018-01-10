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Медсестра в Севастополе осуждена за смерть пациентки

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Сотрудница одной из частных клиник Севастополя предстала перед судом. Медсестра поставила пациентке капельницу с раствором, который стал причиной ее смерти.

Вопреки листу врачебных назначений специалист использовала лидокаин. В результате отравления состояние больной резко ухудшилось, и, несмотря на проведенную реанимацию, женщина скончалась. Было возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе следствия и суда, лидокаин пациентка купила самостоятельно и убедила медсестру, что согласовала с лечащим врачом применение данного препарата, сообщает ИА SevastopolMedia. Обвиняемая получила два года ограничения свободы и лишилась права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.

Летом 2017 года мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам ограничения свободы медиков клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени Павлова, которые делали кесарево сечение и забыли метровую простыню в животе у роженицы.

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