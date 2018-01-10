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На дорожные работы в Якутии потратили более 16 млрд рублей

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В Якутии освоено 83,4% средств, выделенных на дорожные работы в 2017 году, — более 16 млрд рублей из 20 млрд. На строительство и реконструкцию потратили 173,1 млн рублей. На ремонт трасс — около 7 млн рублей. Затраты на содержание покрытия превышают 4 млн рублей.

Общая протяженность автодорог пользования на территории республики составляет 37 793,1 км, в том числе с твердым покрытием — 11 765,7 км (31%), грунтовым — 9850,4 км (26%), автозимники — 16 177 км (43%). 9,5% составляют трассы федерального значения. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В минувшем году на улицах Якутска впервые уложили «холодный асфальт» («асфаколд») по канадской технологии. В отличие от традиционного горячего материала он не требует подогрева, громоздкого асфальтоукладчика и рабочих высокой квалификации. Работы можно проводить круглый год, даже при температурах от +50°С до –60°С. 

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