Осадки в Москве в 2017 году побили рекорд полуторавековой давности

Прошедший 2017 год в столице стал рекордным по количеству выпавших в городе осадков. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

В среднем в Москве за 365 дней выпадает 691 мм осадков, но с 2000 года в Москве всё чаще синоптики фиксируют избыток осадков — в 11 годах из 18. Годовой объем осадков, выпавших в 2017 году в Москве, составил 901,6 мм, что стало рекордом почти за 140-летний период инструментальных метеонаблюдений, сообщает «Дни.ру». Месячная норма осадков в июне и июле в столице превышала 100 мм, и лишь в феврале и октябре осадков выпало меньше климатической нормы.

До 2017 года рекордным по количеству осадков считался 2013 год — тогда в Москве выпало 889,9 мм. Меньше всего осадков в столице выпало в 1920 году — 336,1 мм. В 2018 году ожидается значительно меньше дождей и снегопадов всего 691 мм.

Температура воздуха в Москве в настоящее время превышает январскую норму на 4–6 градусов.