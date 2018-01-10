Прямой эфир
Сюжет:

Осадки в Москве в 2017 году побили рекорд полуторавековой давности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прошедший 2017 год в столице стал рекордным по количеству выпавших в городе осадков. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

В среднем в Москве за 365 дней выпадает 691 мм осадков, но с 2000 года в Москве всё чаще синоптики фиксируют избыток осадков — в 11 годах из 18. Годовой объем осадков, выпавших в 2017 году в Москве, составил 901,6 мм, что стало рекордом почти за 140-летний период инструментальных метеонаблюдений, сообщает «Дни.ру». Месячная норма осадков в июне и июле в столице превышала 100 мм, и лишь в феврале и октябре осадков выпало меньше климатической нормы.

До 2017 года рекордным по количеству осадков считался 2013 год — тогда в Москве выпало 889,9 мм. Меньше всего осадков в столице выпало в 1920 году — 336,1 мм. В 2018 году ожидается значительно меньше дождей и снегопадов всего 691 мм.

Температура воздуха в Москве в настоящее время превышает январскую норму на 4–6 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
На смену апрельской погоде в Москву придут 10-градусные морозы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017